Mosca (Russia), 23 gen. (LaPresse/AP) – L’ex deputato ucraino Yevheniy Murayev, indicato dal Regno Unito come il possibile uomo di Mosca per rovesciare l’attuale governo di Kiev, ha definito le accuse mosse dal Regno Unito “ridicole e divertenti”. Il politico, parlando via Skype all’Associated Press, ha detto che gli è negato l’ingresso in Russia dal 2018 perché considerato una minaccia per la sicurezza del Paese. La sanzione, ha spiegato, gli è stata commminata sulla scia delle tensioni con Viktor Medvedchuk, il più importante politico filo-russo dell’Ucraina, amico del presidente Vladimir Putin. “Tutto ciò che non supporta il percorso di sviluppo filo-occidentale dell’Ucraina è automaticamente filo-russo”, ha detto Murayev ad Ap.

