Roma, 20 gen. (LaPresse) – Le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden secondo cui le banche russe non sarebbero in grado di effettuare transazioni con dollari in caso di invasione russa dell’Ucraina potrebbero innescare lo scoppio di una guerra civile in questo Paese. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. “Tutte queste dichiarazioni possono contribuire alla destabilizzazione della situazione. Possono instillare speranze completamente errate nelle teste calde di alcuni rappresentanti della leadership ucraina, che, come si suol dire, con il pretesto, potrebbero decidere di ricominciare la guerra civile nel loro Paese e cercare di risolvere i problemi del sud-est con la forza”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando le dichiarazioni rilasciate dal presidente degli Stati Uniti ieri sera in conferenza stampa.

