Melbourne (Australia), 16 gen. (LaPresse/AP) – E’ atteso a ore il verdetto sul caso di Novak Djokovic. Il tennista serbo saprà a breve se sarà espulso dall’Australia o se potrà regolarmente prendere parte agli Australian Open. Nel frattempo il numero uno del mondo è stato inserito nel programma di domani quando dovrebbe sfidare sulla Rod Laver Arena il connazionale Miomir Kecmanovic. Secondo l’avvocato del governo Stephen Lloyd la presenza di Djokovic, non vaccinato contro il covid-19, in Australia sarebbe un “rischio” per la salute del popolo australiano e potrebbe “essere controproducente per gli sforzi di vaccinazione” che si stanno effettuando nel Paese. Lloyd inoltre ha sottolineato come il serbo abbia alle spalle una “storia di ignoranza delle misure di sicurezza contro il covid”. Secondo Nick Wood, legale del tennista, invece l’eventuale espulsione di Djokovic dall’Australia potrebbe “galvanizzare i sentimenti no-vax”

