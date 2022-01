Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Oggi in questa sala David Sassoli siamo qui a prendere delle scelte molto importanti, in un passaggio di quelli che capitano poche volte in un decennio. Dalle scelte che faremo cambierà il futuro del Paese. E’ una riunione che prevede la partecipazione di 300 persone e l’unico modo credo sia farla in totale trasparenza e mi sono assunto questa responsabilità”. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei gruppi parlamentari e della direzione nazionale dem, che è trasmessa in diretta streaming.

