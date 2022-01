Port-au-Prince (Haiti), 15 gen. (LaPresse/AP) – La polizia di Haiti ha riferito che un ex senatore, ricercato per l’uccisione del presidente Jovenel Moise, è stato arrestato in Giamaica. Il portavoce della polizia Gary Desrosiers ha detto all’Associated Press che John Joel Joseph è in custodia. La sovrintendente di polizia della Giamaica Stephanie Lindsay ha riferito ad Ap che altre persone sono state arrestate insieme a Joseph e che le autorità stanno cercando di determinare se siano suoi familiari. Gli arresti sono stati effettuati prima dell’alba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata