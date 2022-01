Milano, 14 gen. (LaPresse) – Se Mario Draghi lasciasse l’incarico di presidente del Consiglio per il Quirianle “si aprirebbero due ipotesi, o di ‘governo Ursula’ senza la Lega, o di un governo dei leader, come ha detto Salvini”. Così il leader di Iv Matteo Renzi all’incontro con i grandi elettori di Italia Viva per il Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata