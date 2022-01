Roma, 14 gen. (LaPresse) – I leader della coalizione di centrodestra “chiedono” a Silvio Berlusconi di “sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta” sulla corsa per il Quirinale. Lo si legge in una nota congiunta dopo il vertice di centrodestra a Villa Grande a Roma.

