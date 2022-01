Roma, 13 gen. (LaPresse) – “Questa affermazione non ha sostanza in evidenze scientifiche. Non si è mai vista una vaccinazione che danneggiasse il sistema immunitario”. Così Pierluigi Lopalco, epidemiologo e docente di Igiene all’Università del Salento, commenta a LaPresse l’affermazione di alcuni immunologi sul fatto che i vaccini anti-Covid, fatti a breve distanza uno dall’altro, potrebbero danneggiare il sistema immunitario. Lopalco chiarisce: “Il numero di dosi appropriato è importante sia stabilito in modo preciso perché – spiega – una schedula vaccinale che preveda dosi in più rispetto al necessario non solo impegna inutilmente risorse sanitarie, ma induce nella popolazione una inutile stanchezza nei confronti della vaccinazione, oltre ad esporre i vaccinati ad inutili eventuali reazioni avverse”.

