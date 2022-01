Roma, 13 gen. (LaPresse) – “Quella da covid-19 è una pandemia mai vista negli ultimi 100 anni. Abbiamo nel mondo 308 milioni di casi e circa 6 milioni di morti e sono dati sicuramente sottostimati”. Lo ha detto Anthony Fauci che ha ricevuto dall’università La Sapienza il Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata