Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Ci sono differenze significative tra gli alleati della Nato e la Russia su questi temi. Le nostre differenze non saranno facili da colmare. Ma è un segnale positivo che tutti gli alleati della Nato e la Russia si siano seduti allo stesso tavolo, e impegnati su argomenti sostanziali. Dopo due anni in cui non è stato possibile convocare tali riunioni”. Lo ha dichiarato il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles.

