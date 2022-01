Londra (Regno Unito), 11 gen. (LaPresse/AP) – Il partito laburista britannico ha chiesto al premier Boris Johnson di rispondere alle domande sulle accuse riguardo al party a maggio 2020 a Downing Street in Parlamento, ma il governo ha scelto di mandare invece il sottosegretario Michael Ellis a rispondere alle domande dei legislatori. Ellis si è scusato “per il turbamento causato dalle accuse”, ma ha detto che non poteva commentare ulteriormente perché è in corso un’indagine. La vice leader dei laburisti Angela Rayner ha affermato che “l’assenza di Johnson la dice lunga”. “Può correre ma non può nascondersi”, ha affermato.

