Milano, 8 gen. (LaPresse) – “Sull’ordinanza della Campania siamo nella condizione di procedere impugnando l’atto. Il Governo deve intervenire sulla base della legge, deve garantire la legalità. Stiamo studiando l’ordinanza della Campania. Gli uffici legali nostri e di Palazzo Chigi” mirano alla “tutela della norma”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a SkyTg24. “Alcuni presidenti delle Regioni – ha sottolineato – hanno preso decisioni molto diverse tra di loro. De Luca ha avanzato un’ordinanza che bloccava le attività in presenza di due settimane, che è in esplicito contrasto con la norma oggi vigente in Italia, che fa divieto alle Regioni e ai sindaci” di intervenire tranne “in zona rossa e in casi estremi molto specificati”. “Diversa la situazione della Sicilia. Ho parlato con l’assessore siciliano Lagalla e con Emiliano (governatore della Puglia, ndr)”, ha concluso Bianchi.

