Roma, 5 gen. (LaPresse) – La proposta avanzata dal premier Mario Draghi in cabina di regia sul Covid “riflette le classi di età più ricorrenti nelle ospedalizzazioni. Non è un compromesso politico”. Lo sottolineano fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid. La proposta, oltre a riguardare gli over 50, estende l’obbligo di Super Green pass per alcune categorie di attività.

