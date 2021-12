Milano, 30 dic. (LaPresse) – Il direttore generale del ministero della Sanità israeliano, Nachman Ash, ha stabilito che verrà somministrata una quarta dose di vaccino contro il coronavirus alle persone immunodepresse per la diffusione della variante Omicron, “a causa della preoccupazione che siano più vulnerabili”. Lo endon noto i media israeliani. Il mese scorso il ministero della Salute ha approvato e poi posticipato una quarta dose per gli israeliani over 60 e altre persone a rischio, rivalutando la minaccia rappresentata da Omicron. Ash ha affermato che verrà poi esaminata la possibilità di consentire la quarta dose anche per altre categorie.

