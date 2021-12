New York (New York, Usa), 29 dic. (LaPresse/AP) – La socialite britannica Ghislaine Maxwell è stata ritenuta colpevole di aver adescato ragazze adolescenti per l’ex compagno, il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere. Il verdetto ha chiuso un mese di processo con duri resoconti dello sfruttamento sessuale di ragazze di appena 14 anni, raccontati da quattro donne che hanno descritto di essere state abusate da adolescenti negli anni ’90 e nei primi anni 2000 nelle sontuose case di Epstein in Florida, New York e New Mexico. I giurati hanno deliberato per cinque giorni interi prima di dichiarare Maxwell colpevole di cinque capi di imputazione su sei. Alla lettura del verdetto, Maxwell sembrava mostrare poca reazione dietro una mascherina nera. È rimasta in piedi con le mani giunte mentre la giuria è andata via e ha guardato i suoi fratelli mentre è stata condotta fuori dall’aula. Affronterà con ogni probabilità anni in prigione.

