Milano, 27 dic. (LaPresse) – Avrebbe ucciso la moglie in casa per motivi ancora non chiari ma legati alla loro unione. In carcere un 80enne di Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino, su cui gli inquirenti stanno indagando dopo il ritrovamento del corpo della moglie, di 60 anni, all’interno della casa coniugale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sul cadavere della donna ci sarebbero diversi segni di violenza.

