Milano, 23 dic. (LaPresse) – Nell’ultima settimana l’Italia ha registrato un’impennata di nuovi casi (+42,3%) e decessi (+33%) Covid. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana 15-21 dicembre: in dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si è visto un netto aumento di nuovi casi (177.257 vs 124.568) e decessi (882 vs 663).

