Roma, 22 dic. (LaPresse) – Obbligo di mascherina Ffp2 in cinema, teatri e mezzi pubblici per evitare il tampone a chi non ha fatto la terza dose di vaccino. E’ quanto apprende LaPresse da diverse fonti di governo. In vista della cabina di regia di domani, convocata dal premier Mario Draghi per valutare nuove misure contro la variante Omicron, potrebbe essere questo uno dei provvedimenti all’esame della maggioranza per contenere la recrudescenza della pandemia. Inoltre, riferiscono le stesse fonti non è escluso che l’utilizzo della Ffp2 sia obbligatoria anche in altri luoghi al chiuso, dove è sempre difficile garantire una corretta aerazione dei locali. Per quanto riguarda le mascherine all’aperto essendo diverse le posizioni nella maggioranza la misura sarà discussa domani nella riunione per trovare la sintesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata