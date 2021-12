Roma, 19 dic. (LaPresse) – “Se la Omicron buca il vaccino è praticamente un altro virus, e allora tutto può cambiare, anche questo green pass potrebbe non bastare più”. Così Guido Rasi, consulente per la campagna vaccinale del commissario per l’emergenza Covid, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3.

