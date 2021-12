Brescia, 17 dic. (LaPresse) – Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sarezzo, in provincia di Brescia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto che stava guidando è uscita fuori strada. I soccorsi hanno solo potuto costatarne il decesso. Il passeggero che era in auto con la vittima è stato soccorso, ma non ha riportato gravi conseguenze.

