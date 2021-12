Torino, 16 dic. (LaPresse) – “E’ andato davanti dopo la partenza e non ha più ceduto il comando della gara. Derubarlo (del titolo, ndr) all’ultimo giro è inaccettabile”. Nel giorno in cui la Mercedes rinuncia ad appellarsi al tribunale di Parigi dopo il controverso finale del Mondiale di Formula 1 di Abu Dhabi che ha visto trionfare Max Verstappen, dal team principal Toto Wolff arrivano parole durissime nei confronti della Fia. “Ecco perché da un punto di vista personale e professionale i miei valori, il mio senso di integrità non sono compatibili con le decisioni che sono state prese domenica – ha aggiunto – Spetta alla Fia decidere in futuro come possono essere evitate queste situazioni”. Il dirigente austriaco ha poi confermato che né lui né Lewis Hamilton parteciperanno questa sera alla cerimonia di premiazione Fia in programma a Parigi. A ritirare il premio per il titolo costruttori ci sarà James Allison. “Le decisioni che sono state prese negli ultimi quattro minuti di gara hanno privato Lewis Hamilton di un titolo mondiale meritato – ha concluso Wolff – La sua guida, in particolare negli ultimi quattro Gran Premi, è stata impeccabile. E domenica ad Abu Dhabi ha avuto un vantaggio importante fin dall’inizio. Se ho parlato in privato con Michael Masi? Non mi interessa avere una conversazione con lui”.

