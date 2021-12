Bruxelles, 15 dic. (LaPresse) – “Ovviamente vogliamo buone relazioni con la Russia ma che questo sia possibile dipende dal loro comportamento. In questo momento la Russia sta scegliendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei vicini. Come l’Ue e il G7 hanno ulteriori atti aggressivi avranno costi importanti per la Russia”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata