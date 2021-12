Milano, 14 dic. (LaPresse) – “L’anno scorso Fiorello è stato fondamentale per il Festival: ha fatto il suo show davanti a sedie completamente vuote per 5 ore tutte le sere. Mi auguro che ci sia anche quest’anno, non ne abbiamo ancora parlato, noi ne parliamo venti giorni prima, non parliamo mai di Sanremo”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nel corso della presentazione della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda domani in diretta in prima serata su Rai1 dal teatro del Casinò di Sanremo, parlando della kermesse canora di febbraio e dei possibili ospiti.

