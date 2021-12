Roma, 13 dic. (LaPresse) – Si va verso una candidatura di Italia viva per le suppletive del collegio della Camera dei deputati di Roma 1, rimasto vacante dopo l’elezione in Campidoglio di Roberto Gualtieri. I nomi in pole, secondo quanto apprende LaPresse, sono quelli di Valerio Casini, consigliere renziano più votato nel corso delle Amministrative e il segretario di Iv a Roma Marco Cappa.

