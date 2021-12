Roma, 9 dic. (LaPresse) – “Oggi abbiamo stretto un importante accordo commerciale con Air France, un partner fondamentale per lo sviluppo della nostra Compagnia in Francia”, ha dichiarato Emiliana Limosani Chief Commercial Officer di ITA Airways. “Grazie a questo accordo di code-share, riusciremo ad offrire ai nostri clienti, non solo la migliore esperienza di viaggio, ma un network più ricco, ampliando notevolmente la nostra presenza in Francia, un mercato chiave che presenta grandi opportunità per ITA Airways”, ha concluso la Manager.

