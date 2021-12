Roma, 9 dic. (LaPresse) – Il Cda di Generali ha approvato l’uscita del Consigliere Clemente Rebecchini dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, per le sole materie in tema di Nomine, e la contestuale entrata nello stesso, per le medesime materie, del Consigliere Roberto Perotti (indicato dai Consiglieri eletti dalla lista di minoranza). E’ quanto si legge in una nota della società.

