Milano, 9 dic. (LaPresse) – Aumentano in una settimana i nuovi casi di coronavirus in Italia (+22,4%), i ricoveri (+16,3%), le terapie intensive (+13,6%) e i decessi (+12%). Sono i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 1-7 dicembre 2021, rispetto alla precedente, in cui si registra un aumento dei nuovi casi che interessa tutte le regioni ad eccezione di molise e valle d’Aosta. Crescono anche i casi attualmente positivi (240.894 vs 194.270), le persone in isolamento domiciliare (234.040 vs 188.360), i ricoveri con sintomi (6.078 vs 5.227) e le terapie intensive (776 vs 683).

