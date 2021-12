Torino, 8 dic. (LaPresse) – Due 23enni sono stati arrestati e accusati di “associazione terroristica criminale” per aver pianificato un attacco con un coltello in un luogo trafficato in Francia. Due individui radicalizzati sono stati arrestati e incriminati a fine novembre per aver pianificato un attacco durante il periodo natalizio dove avrebbero voluto fare un bagno di sangue per poi morire a loro volta da martiri. Lo riportano Le Parisien e Le Figaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata