Roma, 7 dic. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden “non ha preso alcun tipo di impegno e non ha fatto concessioni al presidente russo Vladimir Putin” riguardo all’adesione dell’Ucraina alla Nato. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in conferenza stampa al termine del colloquio tra i due leader.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata