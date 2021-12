Roma, 7 dic. (LaPresse) – Evergrande sempre più nei guai: alcuni investitori affermano di non aver ricevuto pagamenti lunedì, alla scadenza di un periodo di tolleranza di 30 giorni: il colosso aveva 82,5 milioni di dollari di cedole in scadenza. Un investitore con una partecipazione nelle obbligazioni, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato al Financial Times di non aver ricevuto fondi nel primo pomeriggio di martedì, ora di Hong Kong, e di essere in attesa di un annuncio nei prossimi giorni che confermi se il pagamento è stato effettuato. Le scadenze mancate di questa settimana potrebbero innescare un default ufficiale per Evergrande, mesi dopo che il suo fallimento iniziale nel pagamento degli interessi a fine settembre ha scatenato la volatilità sui mercati globali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata