Milano, 2 dic. (LaPresse) – Ci sono ancora 6,8 mln di persone e 2,6 mln (2,57 per l’esattezza) di over 50 sono senza alcuna copertura. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 24-30 novembre 2021. Dopo due settimane di stabilizzazione intorno a quota 127 mila, nell’ultima settimana il numero dei nuovi vaccinati è salito a 168.377 (+31,5%). Tuttavia, dei 6,8 milioni di persone non vaccinate crescono troppo lentamente due fasce che preoccupano: da un lato 2,57 milioni di over50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,16 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza delle scuole.

