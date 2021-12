Milano, 2 dic. (LaPresse) – Aumenta la pressione sugli ospedali: in termini assoluti, nell’ultima settimana, si registrano 630 ricoveri in più nei reparti di area medica, 123 in più nelle terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 24-30 novembre 2021.

