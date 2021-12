Milano, 2 dic. (LaPresse) – Per la sesta settimana consecutiva aumentano i nuovi casi di contagio in Italia, con una crescita del 25,1%. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 24-30 novembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (86.412 vs 69.060).

