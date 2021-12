Roma, 1 dic. (LaPresse) – “Il reddito di cittadinanza per Fdi va abolito perché è una misura pensata male ed è un disincentivo al lavoro. Noi proponiamo di raccogliere quelle risorse significative e destinarne una parte agli incentivi all’assunzione per chi può lavorare, mentre per chi non può lavorare pensiamo all’introduzione di un assegno di solidarietà che intende sostenere quei nuclei familiari con almeno un componente ultrasessantenne, minore o disabile”. Così Giorgia Meloni presentando nella sede del partito gli emendamenti di FdI alla legge di Bilancio.

