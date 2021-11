Torino, 30 nov. (LaPresse) – Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per tutti i greci di età superiore ai 60 anni. Coloro che rifiuteranno dovranno pagare una multa mensile di 100 euro per ogni mese in cui non verranno vaccinati, a partire dal 16 gennaio. I fondi raccolti dalle multe verranno devoluti agli ospedali greci che combattono la pandemia. Lo riporta Bloomberg. “Non è una punizione”, ha detto Mitsotakis, “direi che è una tassa sanitaria”.

