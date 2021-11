Roma, 30 nov. (LaPresse) – “Si è conclusa la votazione per la scelta delle destinazioni di 4 milioni di euro delle restituzioni dei portavoce nazionali e per la proposta di accesso al 2×1000, con i seguenti risultati: numero di aventi diritto al voto 131.760, numero di partecipanti al voto 33.967, schede nulle 76”. È quanto si legge sul post pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle per comunicare l’esito della votazione online sull’accesso al 2×1000 e la destinazione delle restituzioni dei parlamentari. A dire di sì alla proposta di aderire al versamento volontario in dichiarazione dei redditi sono stati 24.360 iscritti al Movimento, contro i 9.531 no.

