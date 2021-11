Non sarebbe in pericolo di vita: due gli aggressori in fuga

Torino, 29 nov. (LaPresse) – Un brigadiere della compagnia Oltre Dora di Torino libero dal servizio è stato ferito a coltellate al torace e a una gamba da alcuni rapinatori. Il fatto è avvenuto mentre era in farmacia in corso Vercelli, per acquistare dei medicinali: due i rapinatori mascherati che poi sono fuggiti. Il carabiniere è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata