Milano, 29 nov. (LaPresse) – Incidente sul lavoro a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un operaio di 46 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore in strada. L’uomo ha riportato gravi ferite alla testa e all’addome ed è stato ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata