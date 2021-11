Donnarumma miglior portiere, Chiellini e Bonucci 13esimo e 14esimo

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro per la settima volta in carriera. Battuto Robert Lewandowski, che si piazza secondo. Jorginho finisce sul podio del Pallone d’Oro. Il centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana si è piazzato al terzo posto. “E’ stata una annata fantastica, incredibile – ha raccontato l’ex giocatore del Verona – Sono fiero di me stesso e di entrambe le squadre. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, sono davvero grato”.

Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Yashin riservato al miglior portiere nel corso del Gala del Pallone d’Oro. “E’ stato un anno incredibile per me, a partire dal ritorno in Champions con il Milan, al campionato europeo che è stato incredibile, sono senza parole – ha raccontato il portiere del Psg sul palco – Poi c’è stato il mio passaggio al Psg. Sono molto orgoglioso, era un segno del destino, mi hanno sempre seguito. Ringrazio il presidente e il direttore (Leonardo, ndr) per la fiducia che mi ha dato e mi stanno dando. Spero di ripagarli sul campo, spero di vincere tanti trofei con questa maglia”.

La classifica

Cristiano Ronaldo finisce sesto. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, difensori della Juventus e della nazionale italiana campione d’Europa, si sono classificati rispettivamente al 13° e 14° posto nella classifica del Pallone d’Oro, che ‘France Football’ sta svelando. Sedicesima piazza per Neymar, undicesimo Herling Haaland, stella del Borussia Dortmund, subito davanti a Romelu Lukeku, dodicesimo, oggi al Chelsea ma grande protagonista nella vittoria dello scudetto dell’Inter.

Club dell’anno al Pallone d’oro

Il Chelsea è stato premiato come club dell’anno nel corso del Gala per il Pallone d’Oro. I blues nella scorsa stagione hanno vinto la Champions League.

