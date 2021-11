Roma, 26 nov. (LaPresse) – “Non sono d’accordo e l’ho detto anche l’altra sera in assemblea congiunta”. Così il senatore M5S e presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama, interpellato da LaPresse in merito alla scelta, annunciata dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, di aderire al 2×1000 per il finanziamento dell’attività politica. La motivazione del dissenso è chiara: “Non mi sembra opportuno utilizzare soldi pubblici in più di quelli che già utilizziamo”.

