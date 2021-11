Milano, 26 nov. (LaPresse) – “Il nuovo incremento dei contagi in Europa e in altri paesi sposta ancora in avanti la prospettiva post-Covid. A differenza dello scorso anno, le società del mondo avanzato sono oggi meno vulnerabili grazie alle massicce campagne di vaccinazione. Occorre proseguire con decisione nei programmi di immunizzazione ed estenderli alle aree che ne hanno beneficiato meno; il definitivo superamento della pandemia può avvenire soltanto a livello globale”. Così Ignazio Visco, Governatore di Banca d’Italia, al simposio dell’Associazione Europea del Diritto Bancario e finanziario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata