Bolzano, 26 nov. (LaPresse) – Finiscono in zona rossa, per l’aumento dei contagi, altri 16 Comuni in Alto Adige. L’azienda sanitaria altoatesina comunica che “sulla base dell’ordinanza presidenziale” relativa alla pandemia, la Giunta provinciale ha inserito in zona rossa altri 16 Comuni: Monguelfo-Tesido, Villandrio, Prato allo Stelvio, Laces, Lasa, Tirolo, Campo Tures, Selva dei Molini, Perca, San Martino in Passiria, Selva di Val Gardena, Fiè allo Sciliar, Valle Aurina, Cermes, Gais, Malles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata