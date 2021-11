Torino, 26 nov. (LaPresse) – L’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale del playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Lo ha stabilito il sorteggio che si è svolto a Zurigo. La partita, che si giocherà in casa degli azzurri, è in programma giovedì 24 o venerdì 25 marzo. In caso di vittoria la Nazionale di Roberto Mancini affronterà in finale la vincente di Portogallo-Turchia.

