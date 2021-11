Milano, 25 nov. (LaPresse) -“Dall’aumento dei prestiti ristrutturati e dei finanziamenti per i quali le banche hanno osservato un significativo incremento del rischio di credito potrebbe conseguire una crescita delle perdite su crediti, pur se verosimilmente inferiore a quanto avvenuto in precedenti episodi di crisi”. Così il Governatore Ignazio Visco nell’ambito del convegno “Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-Covid” Organizzato dall’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario.

