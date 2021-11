Bologna, 25 nov. (LaPresse) “Stiamo discutendo con il Governo perché nelle prossime riforme si rivolgano soprattutto a pensionati e lavoratori dipendenti. Soprattutto per quest’ultimi è necessario alleggerire la pressione fiscale per permetter loro di guadagnare di più”. Parla così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine del suo incontro con gli operai della Saga Coffee in presidio permanente dopo la chiusura dell’impianto decisa da evoca. Il segretario spiega inoltre che l’obiettivo delle future politiche sul lavoro deve essere combattere la precarietà: “I posti di lavoro che disponibili adesso, in questa fase di ripresa, sono nella maggior parte dei a casi, a termine, a lavoro o a chiamata. Tutti contratti che alimentano il virus della precarietà che noi vogliamo combattere. Dobbiamo andare nella direzione di contratti indeterminati, in cui si investe nella stabilità e nella formazione del lavoratore. Noi stiamo chiedendo al Governo di muoversi in questo senso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata