Roma, 25 nov. (LaPresse) – L’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, ha depositato un’istanza in Vaticano in cui si chiede di sentire l’ex magistrato Giancarlo Capaldo autore del libro ‘La ragazza scomparsa’. Sgrò definisce “gravissime” le parole di Capaldo, pronunciate in sede di presentazione del libro, dove ha raccontato come “altri prelati” del Vaticano si sarebbero detti disponibile a “trovare una soluzione” per il ritrovamento del corpo di Emanuela. “Mi aspetto che lo convochino per sapere cosa è successo”, dice Sgrò a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata