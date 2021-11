Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Ora, rispetto all’obiettivo del governo, cioè un’ulteriore robusta accelerazione sia sulle terze dosi – e il nostro auspicio è anche sulle terze dosi – abbiamo bisogno di già alcuni hub stanno ripartendo, abbiamo bisogno di rimettere in campo tutta l’energia possibile. Il commissario Figliuolo è al lavoro insieme alle Regioni e a tutti noi per usare tutti gli strumenti necessari, già alcuni hub stanno ripartendo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri di oggi. “Il nostro primo, grande obiettivo è far salire ancora i numeri della vaccinazione. Ogni vaccino in più che riusciamo a somministrare abbiamo uno scudo più forte. Sarà necessario riattivare alcuni hub, lo faremo”, ha aggiunto.

