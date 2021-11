Milano, 24 nov. (LaPresse) – “L’obbligo oggi in Italia” per i vaccini anti-Covid “è già vigente per alcune categorie, il personale sanitario e tutti i lavoratori delle Rsa. Noi estendiamo l’obbligo a ulteriori categorie anche al personale non sanitario del comparto salute, alle forze dell’ordine, ai militari e a tutto il personale scolastico”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri di oggi.

