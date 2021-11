Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Siamo contenti che anche Berlusconi sia d’accordo con noi sul tema del reddito di cittadinanza, gli chiedo a questo punto, visto che condivide l’importanza di questo strumento di dignità, di spiegarlo anche ai suoi alleati in particolare a Salvini e Meloni così che possano finalmente raggiungere una posizione unitaria nel centrodestra su questo argomento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell’Italian Sports Day all’Expo di Dubai, commentando la svolta del leader di Forza Italia sulla misura voluta dal M5S. Un modo per avvicinarsi al Movimento in vista della corsa al Quirinale? “Lo prendo solo come un grande endorsement a uno strumento che sta dando dignità a milioni di persone e che ci ha salvato da disordini sociali durante la pandemia”, ha risposto Di Maio.

