Trento, 23 nov. (LaPresse) – “Stiamo assistendo a un forte rallentamento delle prenotazioni. E pensare che prima del peggioramento dei contagi stavamo andando benissimo. Il mercato italiano ha fatto registrare una brusca frenata e quello estero, che per noi vale il 50 per cento della stagione, è praticamente fermo”. Lo ha detto a LaPresse Gianni Battaiola, presidente dell’Associazione albergatori del Trentino, commentando quella che ormai è considerata la quarta ondata del Covid. “Il green pass rafforzato? Ci vorrebbe la sfera di cristallo, ad oggi, per capire come e quando verrà attuato – aggiunge Battaiola -. Per ora c’è troppa confusione e questo non aiuta. Non dà fiducia al mercato di quello che sarà. Mettiamoci nei panni del turista: al solo sentire la parola quarantena non rischia, non prenota, non si muove. Dunque, c’è fortissima preoccupazione. Sono convinto che il governo Draghi terrà tutta l’economia aperta. Soltanto tra qualche settimana capiremo quanto la situazione impatterà sul sistema turistico invernale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata